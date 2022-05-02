Невесте оторвало ноги: пара из Лисичанска сыграла свадьбу во Львове – трогательное видео

Во Львове вышла замуж медсестра из Лисичанска, которая из-за российской мины потеряла обе ноги. Пара отпраздновала свадьбу прямо в больничной палате.

Оксана предупредила любимого об опасности и тот не пострадал

27 марта Оксана и Виктор возвращались в свой дом в Лисичанске. Пара шла по той же дороге, что и всегда.

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Оксана шла впереди, а Виктор – сзади. Женщина обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а уже через секунду под ней разорвалась вражеская мина. Мужчина чудом остался невредимым, а вот Оксана потеряла обе ноги и 4 пальца левой руки.

В Лисичанске женщине провели 4 операции, а затем ее эвакуировали в больницу в Днепр. Там медики залечивали раны пострадавшей и готовили ее к протезированию. На прошлой неделе пара прибыла на лечение во Львов.

Влюблены были вместе уже 6 лет и воспитывали 2 детей. Они решили не ждать и узаконить свои отношения.



Пара из Лисичанска эвакуировалась во Львов / Фото Укринформа



Оксана находится в Центре хирургии во Львове / Фото Укринформа

Организовать свадьбу помогли волонтеры

Оксана и Виктор купили кольца во Львове. Здесь невесте подыскали свадебное платье и веночек из розовых цветов, а волонтеры испекли праздничный торт. Сама церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование – в палате Центра хирургии.

Несмотря на травмы Оксаны, Виктор закрутил любимую в свадебном танце под трогательную песню DZIDZIO "Наречена". Такое трепетное празднование поразило львовских медиков до слез. В то же время, сами молодожены сияли от счастья и только улыбались. Разделить радость с молодыми супругами пришли и пациенты из других палат.

Смотрите трогательное видео первого танца Оксаны и Виктора:

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