Невидимые титаны: благодаря кому выстоял Киев и держится Украина

Мирные люди видели вооруженных людей в военной форме. Я тогда считал, что это правильно. Я до сих пор так считаю.

Воинственный Киев

Знаешь, очень важно было то, что Киев состоял из бетонных блоков и при этом почему-то из пыли, Киев был безлюден и одновременно наполнен воинами, увешанными то старыми автоматами, то модными "арками", то вообще замечательными в своем безобразии "скс-ами" .

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Это было очень нужно. Оставшиеся в Киеве люди смотрели на этих неидеальных людей: которые кашляют, чихают, матерятся, постоянно курят и жадно пьют воду, и им было спокойнее. Бл**ь, но мне было спокойнее.

Я чувствовал, что вот эти мужчины и женщины готовы в любой момент уронить стаканчик с отвратительным кофе, выплюнуть окурок и открыть огонь. Что с невидимого предела мегаполиса в редкие магазины стекаются люди, которым и в голову не может спасти оставить оружие или снять форму. Сху*ли? Что, война кончилась?

Те, благодаря кому Киев стоит

Слишком сильно мы захотели не проиграть, чтобы вот так просто расставаться с оружием. И сейчас в этом городе, который состоит из очередей на заправки и при этом почему-то из пробок, да, я вижу мало людей в военной форме. Но я точно знаю – они есть.

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Может быть, не просто здесь. Может, на востоке, на юге, в степях, посадках, дорогах, на мостах, в траншеях и домах – но они есть. Где-то кашляют, смеются, пьют отвратительный кофе и готовятся открыть огонь.

И от этого мне спокойнее.

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