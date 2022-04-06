Волонтеры создали анимационный ролик в память о мирных украинцах, погибших из-за российского вторжения. Соответствующие кадры были распространены в соцсетях.

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"Сердца живых всегда будут болеть"

На видео, демонстрирующем последствия российских атак, символически изобразили души украинцев, жизнь которых внезапно оборвалась из-за жестоких действий оккупантов. Среди них, например, счастливые семьи с малышами (по данным Офиса генпрокурора, оккупанты убили уже 167 украинских детей ).

Эти люди еще недавно беззаботно ходили по улицам своих городов и строили планы на будущее. Впрочем, к сожалению, "завтра" для них уже никогда не наступит. "Сердца живых всегда будут болеть за тысячи безвинно убитых душ", – говорится в видео.

Смотрите видео в память об убитых оккупантами украинцах: смотрите видео

Российские военные хотят скрыть массовые убийства

Ранее в ООН сообщили , что в результате российской агрессии в Украине пострадали почти 3 500 человек, 1 417 – убиты. Впрочем, нам еще только предстоит узнать, что происходит в городах, которые до сих пор находятся под оккупацией. Чтобы предотвратить огласку, захватчики постараются скрыть доказательства своих варварских действий. В Мариуполь они, к примеру, уже привезли мобильные крематории. По предварительным данным, в результате российских атак там могли погибнуть 5000 местных жителей.