Волонтери створили анімаційний ролик у пам'ять про мирних українців, які загинули через російське вторгнення. Відповідні кадри поширили у соцмережах.

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"Серця живих завжди болітимуть"

На відео, яке демонструє наслідки російських атак, символічно зобразили душі українців, життя яких раптово обірвалось через жорстокі дії окупантів. Серед них, наприклад, щасливі родини з малечою (за даними Офісу генпрокурора, окупанти вбили вже 167 українських дітей).

Ці люди ще донедавна безтурботно ходили вулицями свої міст й будували плани на майбутнє. Втім, на жаль, "завтра" для них вже ніколи не настане. "Серця живих завжди будуть боліти за тисячі безвинно вбитих душ", – мовиться у відео.

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Російські військові хочуть приховати масові вбивства

Раніше в ООН повідомили, що внаслідок російської агресії в Україні постраждали майже 3 500 людей, 1 417 – вбито. Втім, нам ще тільки належить дізнатися, що коїться у містах, які досі перебувають під окупацією. Аби запобігти розголосу, загарбники намагатимуться приховати докази своїх варварських дій. У Маріуполь вони, наприклад, вже привезли мобільні крематорії. За попередніми даними, внаслідок російських атак там могли загинути 5 000 місцевих мешканців.

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