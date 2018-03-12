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Невосполнимая потеря: на Донбассе погиб сержант Военно-морских сил Украины

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На Донбассе погиб сержант Военно-морских сил Украины
На Донбассе погиб сержант Военно-морских сил Украины / ukrinform.ua

На территории Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Швец Александр Васильевич.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

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"Во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины на территории Донецкой области погиб наш боевой собрат – младший сержант Швец Александр Васильевич. Военно-морские силы Украины, родные и близкие погибшего понесли невосполнимую утрату. Командование, весь личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!" – говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Потери
Источник: 24 Канал
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