Непоправна втрата: на Донбасі загинув сержант Військово-Морських Сил України

На території Донецької області під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Швець Олександр Васильович.

Про це повідомили у прес-службі Військово-Морських Сил України.

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"Під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України на території Донецької області загинув наш бойовий побратим – молодший сержант Швець Олександр Васильович. Військово-Морські Сили Збройних Сил України, рідні й близькі загиблого понесли непоправну втрату. Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого.Вічна пам'ять герою!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Трьохсторонньою контактною групою прийнято домовленість про встановлення з 00:01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України.