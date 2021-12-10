Невозможно было спасти, – священник вспомнил, как герой Революции Достоинства умер в соборе
10 декабря 2021 , 13:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Священник ПЦУ Михаил Омельян вспомнил, как в Михайловский собор привезли тяжелораненого мужчину. Спасти его пытались квалифицированные врачи.
Священник православной Церкви Украины Михаил Омельян в интервью 24 каналу рассказал, что помощь раненым оказывали медики, которые во время Революции Достоинства стали волонтерами. В то же время несмотря на все усилия, раненый герой ушел из жизни.
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Мы спрашивали у врача, можно ли его было спасти, например, в больнице. Он ответил, что там было настолько сложное ранение, что его невозможно было бы спасти, – рассказал Омельян.
Священник рассказал, что это произошло в дни, когда в митингующих уже стреляли.
"Мы увидели цену жизни"
- Омельян отметил, что во время Революции Достоинства мы увидели цену жизни. Она – смерть героев.
- Многие украинцы отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить. Новые герои защищают нас на востоке. Благодаря их самопожертвованию люди могут спокойно выпить чаю, помолиться в храме, отвести детей в садик или школу.
- Омельян рассказал, что в храмах молятся за украинских защитников, которые перешли в вечность.
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