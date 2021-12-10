Священник Православної Церкви України Михайло Омельян в інтерв'ю 24 каналу розповів, що допомогу пораненим надавали медики, які під час Революції Гідності стали волонтерами. Водночас попри всі зусилля, поранений герой пішов з життя.

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Ми запитували у лікаря, чи можна його було врятувати, наприклад, у лікарні. То він відповів, що там було настільки складне поранення, що його не можливо було врятувати б, – розповів Омельян.

Священник розповів, що це сталося у дні, коли у мітингувальників вже стріляли.

"Ми побачили ціну життя"

Омельян зауважив, що під час Революції Гідності ми побачили ціну життя. Вона – смерть героїв.

Багато українців віддали своє життя, аби ми могли жити. Новітні герої захищають нас на Сході. Завдяки їхній самопожертві люди можуть спокійно випити чаю, помолитися в храмі, відвести дітей у садок чи школу.

Омельян розповів, що у храмах моляться за українських захисників, які перейшли у вічність.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

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