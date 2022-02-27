Невозможно эвакуировать людей, – Кириленко призвал помочь международные гуморганизации
Источник:Интерфакс Украина
Руководитель Донецкой областной военно-общественной администрации Павел Кириленко сообщил, что из Волновахи невозможно эвакуировать людей и оказать помощь.
Кириленко заявил, что Волноваха, где ведутся тяжелые бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами, находится на грани гуманитарной катастрофы.
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В своем телеграм-канале он сообщил, что Волноваха заблокирована врагом. К гражданским невозможно подвезти продукты и воду, мирное население не разрешают эвакуировать. Поэтому Кириленко обращается в международные гуманитарные организации за помощью.
Полный текст сообщения:
Город фактически заблокирован врагом: невозможно провести эвакуацию населения или завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи городу.
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