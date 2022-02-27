Кириленко заявив, що Волноваха, де ведуться важкі бої між українськими захисниками та російськими окупантами, перебуває на грані гуманітарної катастрофи.

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У своєму телеграм-каналі він повідомив, що Волноваха заблокована ворогом. До цивільних неможливо підвезти продукти та воду, мирне населення не дозволяють евакуювати. Тому Кириленко звертається до міжнародних гуманітарних організацій за допомогою.

Повний текст повідомлення:

Місто фактично заблоковане ворогом: неможливо провести евакуацію населення або завезти людям хліб та воду. Немає електрики та можливості її відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту.