21:14
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Невозможно побороть коррупцию в стране, если ее возглавляет президент, – Садовый

      18 Читати новину українською
      Лидер фракции "Самопомич" и кандидат в президенты Андрей Садовый
      Лидер фракции "Самопомич" и кандидат в президенты Андрей Садовый / Фото из открытых источников

      Всех депутатов, которые еще в январе 2014 года во время Майдана голосовали за "Диктаторские законы", поддерживает действующий Президент Украины Петр Порошенко. И, если не изменить ситуацию, то в стране наступит упадок. К сожалению, Украина реально является самой бедной страной Европы. Несмотря на наш потенциал и ресурсы.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил лидер фракции "Самопомич" и кандидат в президенты Андрей Садовый.

      Читайте также: Нам нужен украинский формат, – Садовый озвучил главные аспекты своей президентской программы

      Он добавил, что в случае невозможности привести к власти профессиональных людей, ситуация в стране ухудшится.

      Вы думаете какая-то страна мира будет нам помогать? Нет, они будут нас только использовать. Зато на примере Мишеля Терещенко мы видим, какой большой потенциал мы имеем в мире. Миллионы украинцев по всему миру готовы помогать Украине,
      – сказал Андрей Иванович.

      По его мнению, причиной того, что за последние четыре года никто не понес наказания ни за "диктаторские законы", ни за криминальные сделки, ни за коррупцию, является то, что в стране отсутствует политическая воля.

      Невозможно побороть коррупцию в стране, если ее (коррупцию, – 24 канал) возглавляет президент. И эту правду надо говорить и доносить до людей,
      – подчеркнул Садовый.

      Теги: Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Коррупция Деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро подешевели
       13 сентября 2018 , 08:30
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      Пилот Фонсека, прекрасные стюардессы и двое бритоголовых – Шахтер провел фотосессию на старте сезона
       8 августа 2018 , 18:00
      Тренер Бордо отметил сильные стороны Мариуполя перед матчем Лиги Европы
       8 августа 2018 , 23:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук