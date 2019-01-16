Невозможно побороть коррупцию в стране, если ее возглавляет президент, – Садовый

Всех депутатов, которые еще в январе 2014 года во время Майдана голосовали за "Диктаторские законы", поддерживает действующий Президент Украины Петр Порошенко. И, если не изменить ситуацию, то в стране наступит упадок. К сожалению, Украина реально является самой бедной страной Европы. Несмотря на наш потенциал и ресурсы.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил лидер фракции "Самопомич" и кандидат в президенты Андрей Садовый.

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Он добавил, что в случае невозможности привести к власти профессиональных людей, ситуация в стране ухудшится.

Вы думаете какая-то страна мира будет нам помогать? Нет, они будут нас только использовать. Зато на примере Мишеля Терещенко мы видим, какой большой потенциал мы имеем в мире. Миллионы украинцев по всему миру готовы помогать Украине,

– сказал Андрей Иванович.

По его мнению, причиной того, что за последние четыре года никто не понес наказания ни за "диктаторские законы", ни за криминальные сделки, ни за коррупцию, является то, что в стране отсутствует политическая воля.

Невозможно побороть коррупцию в стране, если ее (коррупцию, – 24 канал) возглавляет президент. И эту правду надо говорить и доносить до людей,

– подчеркнул Садовый.