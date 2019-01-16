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      Неможливо побороти корупцію в країні, якщо її очолює президент, – Садовий

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      Лідер фракції "Самопоміч" та кандидат у президенти Андрій Садовий
      Лідер фракції "Самопоміч" та кандидат у президенти Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Всіх депутатів, які ще у січні 2014 року під час Майдану голосували за "Диктаторські закони", підтримує чинний Президент України Петро Порошенко. І, якщо не змінити ситуацію, то в країні настане занепад. На жаль, Україна реально є найбіднішою країною Європи. Не зважаючи на наш потенціал та ресурси.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив лідер фракції "Самопоміч" та кандидат у президенти Андрій Садовий.

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      Він додав, що у разі неможливості привести до влади фахових людей, ситуація у країні погіршиться.

      Ви думаєте якась країна світу буде нам допомагати? Ні, вони будуть нас тільки використовувати. Натомість, на прикладі Мішеля Терещенка ми бачимо, який великий потенціал ми маємо у світі. Мільйони українців по всьому світу готові допомагати Україні,
      – сказав Андрій Іванович.

      На його думку причиною того, що за останні чотири роки ніхто не поніс покарання ані за "диктаторські закони", ані за кримінальні оборудки, ані за корупцію є те, що у країні відсутня політична воля.

      Неможливо побороти корупцію в країні, якщо її (корупцію, – 24 канал) очолює президент. І цю правду треба говорити та доносити до людей,
      – наголосив Садовий.

      Відео: Андрій Садовий йде в президенти

       

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Андрій Садовий Гроші Корупція
      Джерело: 24 канал
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