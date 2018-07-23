Невыносимая жара в Южной Корее унесла жизни 10 человек

В Южной Корее люди страдают от аномальной жары, этим летом погибли уже 10 человек.

Об этом сообщает ABC News.

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Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что десять человек погибли в Южной Корее в результате теплового удара и других связанных с жарой причин этим летом, семь из них на прошлой неделе

С 20 мая до 21 июля около 1040 человек пострадали из-за жаркой погоды, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На юго-востоке Южной Кореи отметка на ртутном столбике достигла 39,9 градуса по Цельсию. Как известно, это самая высокая температура в стране в 2018 году.

В Северной Корее жители также защищаются от солнца, в частности с помощью зонтиков, поскольку температура в столице страны Пхеньяне достигла 34 градусов по Цельсию.