Нестерпна спека у Південній Кореї забрала життя 10 людей

У Південній Кореї люди страждають від аномальної спеки, цього літа загинуло вже 10 осіб.

Про це повідомляє ABC News.

Читайте також: Аномальна спека: в Японії зафіксували температурний рекорд

Корейські центри з контролю і профілактики захворювань повідомили, що десять людей загинули в Південній Кореї у результаті теплового удару і інших пов'язаних зі спекою причин цього літа, сім з них минулого тижня

З 20 травня до 21 липня близько 1040 осіб постраждали через спекотну погоду, що на 61% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На південному сході Південної Кореї відмітка на ртутному стовпчику досягла 39,9 градуса за Цельсієм. Як відомо, це найвища температура в країні у 2018 році.

У Північній Кореї жителі також захищаються від сонця, зокрема за допомогою парасольок, оскільки температура в столиці країни Пхеньяні досягла 34 градусів за Цельсієм.