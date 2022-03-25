Незаинтересованный, – Пойта о том, почему Китай не станет площадкой переговоров Киева и Москвы

Вероятность, что Китай станет переговорной площадкой между Украиной и Россией, очень мала. Ведь КНР не решается ни на какие шаги.

Государство решило не вмешиваться еще с 2014 года. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в New Geopolitics Network Юрий Пойта.

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По его словам, Китай периодически говорит, что поддерживает переговоры и якобы играет конструктивную роль в окончании войны. Однако пока мы не видим активных действий, которые КНР действительно могла осуществить.

Китай не вмешивается с 2014 года

Эксперт пояснил, что Китай старался с 2014 года не вмешиваться и не предлагал себя как площадку для переговоров. Он понимал, что разногласия между Украиной и Россией, а также между Западом и Россией, очень велики.

Думаю, что Китай на самом деле незаинтересован в том, чтобы брать какую-то роль, в частности как площадку для переговоров, между Киевом и Москвой. Он мог бы играть какую-то роль в многостороннем формате, это могло бы повысить его дипломатические позиции. Однако КНР как переговорную площадку я оцениваю маловероятным. Юрий Пойта Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в New Geopolitics Network

Украина хочет сохранять дружеские отношения с Китаем

Кроме этого, как отметил эксперт, происходит мощная работа украинской дипломатии. Министерство иностранных дел Украины пытается длительное время сохранять дружеские отношения с Китаем.

"Украине объективно невыгодно как-то напрягать или ухудшать отношения с КНР, в частности сейчас", – добавил Пойта.

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