Держава вирішила не втручатися ще з 2014 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону у New Geopolitics Network Юрій Пойта.

Варто прочитати Як Китай може допомогти Росії у війні проти України: інтерв'ю з експертом про плани Піднебесної

За його словами, Китай періодично говорить, що підтримує переговори та нібито грає конструктивну роль у закінченні війни. Однак наразі ми не бачимо активних дій, які КНР справді могла здійснити.

Китай не втручається з 2014 року

Експерт пояснив, що Китай намагався із 2014 року не втручатися і не пропонував себе як майданчик для переговорів. Він розумів, що розбіжності між Україною та Росією, а також між Заходом і Росією, дуже великі.

Думаю, що Китай насправді незацікавлений в тому, щоб брати якусь роль, зокрема як майданчик для переговорів, між Києвом і Москвою. Він міг би грати якусь роль у багатосторонньому форматі, це могло б підвищити його дипломатичні позиції. Однак КНР як переговорний майданчик я оцінюю малоймовірним. Юрій Пойта Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону у New Geopolitics Network

Україна хоче зберігати дружні відносини з Китаєм

Окрім цього, як зауважив експерт, відбувається потужна робота української дипломатії. Міністерство закордонних справ України намагається якнайтриваліший час зберігати дружні відносини з Китаєм.

"Україні об'єктивно невигідно якось напружувати або погіршувати відносини з КНР, зокрема наразі", – додав Пойта.

Чому Китай не стане майданчиком для переговорів Києва і Москви: дивіться відео