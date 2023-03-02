Была подготовка к легализации Януковича, – Данилов раскритиковал действия судей ОАСК

Деятельность судей Окружного административного суда города Киева довольно сомнительна. Они могли действовать в пользу экспрезидента Украины Виктора Януковича.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, все причастные должны быть наказаны.

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Сомнительное заявление

Алексей Данилов отметил, что судьи ОАСК в декабре 2021 приняли заявление от Виктора Януковича.

СБУ стоит обратить внимание, каким образом человек, 13 лет получивший за решеткой, имеет возможность подать заявление в ОАСК,

– подчеркнул он.

По его мнению, обычный гражданин Украины этого сделать не смог, не говоря уже о возможности добиться справедливости в этом институте.

"А вот в отношении Януковича, который должен за решеткой сидеть, имеет гражданство Российской Федерации, эти судьи как-то легко принимали все эти решения", – сосредоточил внимание он.

По словам Данилова, мнения о связях и договоренностях сейчас неуместны.

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Украинцы не будут терпеть

Секретарь СНБО отметил, что это можно расценивать как обычную подготовку к легитимизации Януковича.

"Это понятно любому человеку, имеющему хотя бы небольшое понимание и аналитический склад ума", – рассказал он.

Данилов отметил, что в ближайшее время все же причастные ответят на все вопросы в соответствующих учреждениях.

Общество не будет терпеть, как это было в 2004, 2013, 2014 годах. Общество потребует срочных действий от должностных лиц в соответствии с теми угрозами, которые мы будем иметь сегодня на нашей территории,

– убежден он.

По его мнению, все, кто "привел" в Украину войну, хотел возвращения Януковича, Виктора Медведчука, должны отвечать перед законом.

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