Была подготовка к легализации Януковича, – Данилов раскритиковал действия судей ОАСК
Деятельность судей Окружного административного суда города Киева довольно сомнительна. Они могли действовать в пользу экспрезидента Украины Виктора Януковича.
Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, все причастные должны быть наказаны.
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Сомнительное заявление
Алексей Данилов отметил, что судьи ОАСК в декабре 2021 приняли заявление от Виктора Януковича.
СБУ стоит обратить внимание, каким образом человек, 13 лет получивший за решеткой, имеет возможность подать заявление в ОАСК,
– подчеркнул он.
По его мнению, обычный гражданин Украины этого сделать не смог, не говоря уже о возможности добиться справедливости в этом институте.
"А вот в отношении Януковича, который должен за решеткой сидеть, имеет гражданство Российской Федерации, эти судьи как-то легко принимали все эти решения", – сосредоточил внимание он.
По словам Данилова, мнения о связях и договоренностях сейчас неуместны.
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Украинцы не будут терпеть
Секретарь СНБО отметил, что это можно расценивать как обычную подготовку к легитимизации Януковича.
"Это понятно любому человеку, имеющему хотя бы небольшое понимание и аналитический склад ума", – рассказал он.
Данилов отметил, что в ближайшее время все же причастные ответят на все вопросы в соответствующих учреждениях.
Общество не будет терпеть, как это было в 2004, 2013, 2014 годах. Общество потребует срочных действий от должностных лиц в соответствии с теми угрозами, которые мы будем иметь сегодня на нашей территории,
– убежден он.
По его мнению, все, кто "привел" в Украину войну, хотел возвращения Януковича, Виктора Медведчука, должны отвечать перед законом.
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