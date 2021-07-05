Незаконно депортировала украинцев: крымской "судье" объявили подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении судье-оккупантке из Крыма. По данным следствия, она незаконно депортировала десяток украинцев с полуострова.

В чем подозревают оккупантку

Бывшая судья Армянского городского суда Крыма после оккупации полсторова стала на сторону России. Она перешла на службу к оккупационным "властям".

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Подозреваемая способствовала становлению оккупационных властей России. Она принимала участие в реализации политики государства-оккупанта, которая была направлена на вытеснение несогласных с оккупационным режимом украинцев,

– объяснили в прокуратуре.

Так называемая "судья" нарушила Женевскую конвенцию, которая предусматривает защиту гражданского населения во время войны и незаконно привлекла к административной ответственности украинцев.

Основанием стало якобы "нарушение режима пребывания на территории России". Будто бы у украинцев не было документов, которые бы им позволяли находиться в Крыму. При этом, никакие дополнительные разрешения для проживания на временно оккупированной территории по законодательству Украины не предусмотрены.

Подозреваемая назначала наказание в виде штрафов и выдворения за пределы Крыма. Следователи установили 10 фактов депортации украинцев.

Что грозит "судье"*

Так называемой "служительнице Фемиды" объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Теперь ей грозит заключение от 8 до 12 лет.

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