Незаконно пересек границу: Россия задержала мэра литовского города

В России задержали мэра литовского Клайпедского района и экс-министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса. Политик вместе с двумя другими людьми на катере пересек морскую границу. В Литве предполагают, что это произошло случайно.

Маркаускас и еще двое мужчин катались на катере в Куршском заливе, воды которого поделены между Россией и Литвой. В последней отмечают – подобные случаи там происходят часто.

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Границу могли пересечь случайно

В Литве предполагают, что катер мэра случайно вошел в территориальные воды России, из-за чего всех, кто был на борту – задержали. Обычно за подобные правонарушения литовцы просто получают штраф.

О месте пребывания задержанных точно не известно. Вероятно они сейчас на территории Калининградской области.

По данным журналистов, Бронюс Маркаускас был на лодке с бывшим помощником, с которым работал во время пребывания на посту министра сельского хозяйства, и местным бизнесменом. Сейчас литовское консульство в России работает над этой ситуацией.

Куршский залив – место, где задержали Маркаускаса / Карта