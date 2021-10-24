Маркаускас та ще двоє чоловіків каталися на катері в Куршській затоці, води якої поділені між Росією та Литвою. В останній зазначають – подібні випадки там стаються часто.

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Кордон могли перетнути випадково

У Литві припускають, що катер мера випадково ввійшов у територіальні води Росії, через що всіх, хто був на борту – затримали. Зазвичай за подібні правопорушення литовці просто отримують штраф.

Про місце перебування затриманих точно не відомо. Ймовірно вони зараз на території Калінінградської області.

За даними журналістів, Бронюс Маркаускас був на човні з колишнім помічником, з яким працював під час перебування на посаді міністра сільського господарства, та місцевим бізнесменом. Зараз литовське консульство в Росії працює над цією ситуацією.

Куршська затока – місце, де затримали Маркаускаса / Карта