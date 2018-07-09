Незаконно осужденного в России Сущенко посетит украинский консул

На этой неделе незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко посетят украинский консул и общественный защитник.

Об этом сообщает Укринформ.

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Как сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, 9 июля политзаключенного в СИЗО посетит консул Геннадий Брескаленко. А сам защитник, в соответствии с жеребьевкой, что состоялась накануне, пойдет к нему 12 июля.

Фейгин уточнил, что Сущенко намерен написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и позиции Кремля по этому вопросу.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.