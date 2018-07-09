Незаконно засудженого у Росії Сущенка відвідає український консул

Цього тижня незаконно засудженого у Росії українського журналіста Романа Сущенка відвідають український консул та громадський захисник.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін, 9 липня політв’язня в СІЗО відвідає консул – Геннадій Брескаленко. А сам захисник, згідно з жеребкуванням, що відбулося напередодні, піде до нього 12 липня.

Фейгін уточнив, що Сущенко має намір написати звернення до деяких публічних політиків. Воно буде присвячено нинішній ситуації, що склалася в обговоренні можливості обміну ув'язненими між Росією і Україною, і позиції Кремля з цього питання.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.

До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.