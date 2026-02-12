Реки стали ловушкой: сколько мужчин погибли при попытках сбежать из Украины
- С начала войны более 70 мужчин погибли при попытках незаконно пересечь границу Украины, преимущественно через реки.
- Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось, но задержания нарушителей происходят ежедневно.
С начала полномасштабной войны при попытках незаконно пересечь государственную границу Украины погибли более 70 мужчин. Чаще всего трагедии происходили на речных участках, где нарушители пытались переплыть границу.
Сейчас количество таких попыток уменьшилось, однако задержания происходят ежедневно. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Что известно о гибели мужчин во время попыток побега?
По словам Демченко, более 70 случаев гибели произошли с февраля 2022 года – в период действия ограничений на выезд мужчин за границу.
Больше всего таких трагедий зафиксировали в 2023 и 2024 годах. Чаще всего смертельные случаи случались во время попыток пересечь границу через реки.
В ГПСУ также отметили, что по сравнению с прошлым годом количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось примерно вдвое, однако пограничники и в дальнейшем ежедневно задерживают десятки нарушителей.
Кто имеет право на выезд в 2026 году?
Перечень мужчин, которые имеют право на выезд, охватывает несколько категорий: мужчин в возрасте до 23 и старше 60 лет; людей с инвалидностью I – III групп, а также сопровождающих лиц с инвалидностью; многодетных родителей и тех, кто самостоятельно воспитывает детей.
Также выезд разрешается военнослужащим для лечения, реабилитации или обучения, а мужчинам, которые работают в стратегических сферах, медиа или коммерческих перевозках. Впрочем, исключительно при наличии соответствующих официальных разрешений.