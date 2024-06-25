Группа уклонистов пыталась переплыть Днестр: для одного побег закончился трагически

Вблизи Днестра пограничники обнаружили 4 украинцев, которые собирались незаконно пересечь границу. Увидев работников ГПСУ, они бросились в воду.

Однако попытка доплыть до лодки, что доставила бы их в Молдову, оказалась неудачной. Для одного из мужчин и вовсе трагической – он погиб в водах Днестра.

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Трагическая попытка переплести Днестр

Как рассказали в ГПСУ, четверо украинцев получили от анонимных дельцов в интернете предложение добраться до Молдовы за 10 тысяч долларов. Однако оказалось, что организаторы до конца не предупреждали, что для этого придется плыть через Днестр.

Когда пограничники разоблачили "туристов", те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки. Однако перевозчик резко развернул плавсредство обратно в Молдову. Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый таки продолжил преодолевать реку вплавь и впоследствии исчез под водой,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Пограничники начали спасательную операцию с помощью катеров и, к сожалению, спасти молодого человека не удалось.

Трое мужчин, которые пытались переплыть Днестр, задержаны / ГПСУ

Отметим, что недавно ГПСУ рассказали историю, как на Закарпатье трое подростков ждали в кустах группу мужчин для незаконного пересечения границы в Венгрию. Несовершеннолетние ожидали уклонистов вблизи Тисы с резиновой лодкой, однако мужчин задержали по дороге.