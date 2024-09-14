Напился и проспал: ГПСУ задержала мужчину, который полгода планировал побег за границу

Пограничники задержали очередного нарушителя, который планировал незаконно пересечь границу. Его "изящный" план испортило желание выпить и собственная сонливость

Мужчина готовил пересечение границы долгое время, однако в конце концов он попал в руки Госпогранслужбы.

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Заснул при незаконном пересечении

Как рассказали в ГПСУ, нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец. Конечно, законных оснований для того, чтобы покинуть Украину, он не имел. Именно поэтому он полгода разрабатывал план и маршрут движения, согласно которому и действовал.

Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии. Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и заснул,

– пишут служащие.

В конце концов мужчину разбудили пограничники на паспортном контроле. Мужчину задержали.

К слову, недавно мы рассказывали о том, как 28-летний мужчина женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы, с целью выезда из Украины. "Супруги" уверяли, что якобы направлялись в Варшаву, чтобы лечить женщине зрение, однако пограничники не поверили им,