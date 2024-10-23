Поздравляем, у вас тройня: на границе задержали украинца с фиктивными свидетельствами о рождении

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Он имел при себе три свидетельства о рождении детей, которые содержали признаки подделки.

26-летний уроженец Винницкой области пытался пересечь границу Украины с Польшей с тремя фиктивными свидетельствами о рождении детей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Детали задержания "многодетного отца"

Ситуация случилась в пункте пропуска "Шегини". Мужчина рассказал, что, якобы, в Германии у него родилась тройня и сейчас по состоянию здоровья дети находятся в инкубаторах.

Сначала мужчина рассказал, что мама детей находится за границей, вместе с детьми. Когда же его спросили, как получилось так, что женщина по базе данных находится в Украине, то рассказал, что из-за послеродовой депрессии она вернулась в Украину,

– рассказывает Государственная пограничная служба.

После проверки данных, пограничники выяснили, что женщина действительно выезжала за границу в первой половине июля, но через несколько дней снова вернулась в Украину.

В каждом свидетельстве обнаружили признаки подделки, в частности печати, которые были нанесены струйной печатью. Пограничники передали мужчину сотрудникам Нацполиции и сообщили об обнаружении признаков возможного уголовного правонарушения.