На Закарпатье мужчина на моноколесе пытался незаконно выехать в Словакию

Нарушители придумывают все более оригинальные способы незаконного пересечения границы. Пограничники задержали мужчину, который пытался покинуть Украину на моноколесе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Что известно о нарушителе на моноколесе

Пограничники рассказали, что план мужчины заключался в том, чтобы одеться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород.

Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение,

– указали в ГПСУ.

Отмечается, что после установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности.

Фотоловушка зафиксировала попытку незаконного пересечения границы / фото ГПСУ

Кстати, недавно в ГПСУ рассказали о жителе Черкасской области, который женился на соседке с инвалидностью, чтобы уехать к жене в Германию. "Любовную аферу" разоблачили на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец". Мужчина признал, что его брак с соседкой на самом деле был лишь "билетом" в Европу.