Илья Кан, гражданин США, Израиля и России, был арестован в Лос-Анджелесе. Его обвиняют в отправке специализированных технологий российскому производителю полупроводников, имеющему связи с подсанкционными организациями.

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Арест бизнесмена, поставлявшего агрессору технологии

Прокурор США Бреон Пис заявил, что Кан использовал сложную схему, чтобы обойти американские законы по экспорту. Он переправлял товары через Гонконг и Китай скрывая реальных российских получателей.

Мистера Кана обвиняют в неоднократном экспорте секретных технологий в Россию до, во время и после неспровоцированного вторжения России в Украину,

– сказал помощник генерального прокурора Мэттью Глен Олсен из отдела национальной безопасности Минюста.

По версии следствия, Кан организовал поставки полупроводников из Тайваня в Россию, даже после отказа тайваньской компании прямо экспортировать их. Он также консультировал российскую компанию "Элвис" и продолжал сотрудничество с ней после введения санкций.

Обратите внимание! Илью Кана обвиняют в сговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле, что может привести к такому решению суда как 20 лет заключения. Этот случай свидетельствует о серьезности, с которой США относятся к контролю за экспортом технологий, особенно в контексте международных санкций.

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