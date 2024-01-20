Ілля Кан, громадянин США, Ізраїлю та Росії, був заарештований у Лос-Анджелесі. Його звинувачують у відправленні спеціалізованих технологій російському виробнику напівпровідників, що має зв'язки з підсанкційними організаціями.

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Прокурор США Бреон Піс заявив, що Кан використовував складну схему, щоб обійти американські закони щодо експорту. Він переправляв товари через Гонконг та Китай, приховуючи реальних російських отримувачів.

Містера Кана звинувачують у неодноразовому експорті секретних технологій до Росії до, під час і після неспровокованого вторгнення Росії в Україну,

– сказав помічник генерального прокурора Меттью Глен Олсен з відділу національної безпеки Мін'юсту.

За версією слідства, Кан організував поставки напівпровідників з Тайваню до Росії, навіть після відмови тайванської компанії прямо експортувати їх. Він також надавав консультації російській компанії "Елвіс" та продовжував співпрацю з нею після введення санкцій.

Зверніть увагу! Іллю Кана звинувачують у змові з метою порушення закону про експортний контроль, що може призвести до рішення суду у 20 років ув'язнення. Цей випадок засвідчує серйозність, з якою США ставляться до контролю за експортом технологій, особливо в контексті міжнародних санкцій.

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