"Незаметно стал спецпредставителем Путина": Кремль мог выдвинуть Виткоффу интересные предложения

Спецпредставитель США Стив Уиткофф предложил идею для прекращения войны в Украине. Она, возможно, связана с российскими предложениями, которые передал Кирилл Дмитриев.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что, по свидетельствам американских СМИ, российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, находясь в США, передал российское предложение о прекращении огня. Его условие заключается в том, что Россия готова остановить боевые действия, если линия разграничения будет проходить по административным границам 5 регионов: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и Крыма.

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Фесенко добавил, что впервые такое предложение озвучил Владимир Путин еще год назад во время первого Глобального саммита мира. Уже тогда Россия обозначила свою позицию – сейчас ее повторяет.

Официальная позиция США не изменилась

"Я предполагаю, что Россия делает коммерчески привлекательные предложения лично Дональду Трампу и Стиву Уиткоффу. Логика России в переговорном процессе такова: давайте сначала договоримся о бизнесе, а потом уже о войне. Война – на втором плане. А когда дойдет до прекращения войны в Украине, то, безусловно, Россия будет настаивать на собственных условиях – частично озвученных Виткоффом", – сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что официальная позиция Госдепартамента США – это достижение полного прекращения огня. А уже потом – остальные вопросы.

Видим существенную разницу: у России на первом месте – бизнес, а в США – прекращение огня. А посередине – Трамп, который еще не определился. Пишут, что ему ближе позиция Виткоффа, но это лишь предположение – сам Трамп ничего не комментировал,

– сказал Фесенко.

Политолог добавил, что вероятно Трамп осознает: если согласится только на бизнес-предложения, которые еще надо реализовать и результат которых неизвестен, то война не прекратится. А это станет его личным поражением.

Вот в чем сложность для Трампа: Виткофф уже готов, а Трамп – нет. Марко Рубио, Кит Келлог и, возможно, другие политики считают, что односторонние уступки Кремлю сейчас неприемлемы – это будет выглядеть как поражение США,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что некоторые американские СМИ вполне справедливо отмечают, что в окружении Трампа нет единства по вопросу урегулирования войны России против Украины. Это свидетельствует о том, что переговорный процесс заходит в тупик.

"Уиткофф сказал, что мы якобы стоим на пороге больших изменений, мирного соглашения. Но скорее – на пороге тупика, где вопрос прекращения огня может надолго "зависнуть", а Россия впоследствии вообще отложит его минимум на полгода", – отметил Фесенко.

Республиканцы предлагают сменить Виткоффа

Он добавил, что Виткофф в очередной раз озвучивает именно российскую позицию. Его слова являются фактическим изложением условий, которые выдвигает Россия о прекращении огня и дальнейших переговоров. Он фактически ретранслирует российскую логику переговорного процесса и условия завершения войны.

Это свидетельствует о том, что, к большому сожалению, Уиткофф сейчас выступает не столько как спецпредставитель Трампа, сколько – незаметно – превратился в представителя Путина в отношениях с Трампом. Вот такой парадокс,

– добавил Фесенко.

Политолог отметил, что недаром некоторые республиканцы уже поднимают вопрос о том, что Виткоффа следует заменить как переговорщика. Ведь у него слишком много параллельных переговорных треков: он ведет переговоры с Россией, с Ираном, а также отвечает за урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАСом.