В результате обысков сотрудники СБУ обнаружили 16 подозрительных лиц на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне. Среди них – мужчины спортивного телосложения.

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Обнаружившая СБУ на объектах Московского патриархата

Правоохранители отмечают, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из-за которой оккупанты пытались прорваться на Киев в феврале – марте этого года.

В отношении выявленных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. СБУ проверяет причастность к преступлениям против государственной безопасности.

На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, обычно используемую в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

Какая ситуация в Херсонской области

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.

Спецслужба также взяла на обработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами России и Белоруссии.

Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

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