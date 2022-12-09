В результате обысков сотрудники СБУ обнаружили 16 подозрительных лиц на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запрещенной" Чернобыльской зоне. Среди них – мужчины спортивного телосложения.
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Обнаружившая СБУ на объектах Московского патриархата
Правоохранители отмечают, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из-за которой оккупанты пытались прорваться на Киев в феврале – марте этого года.
В отношении выявленных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. СБУ проверяет причастность к преступлениям против государственной безопасности.
На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, обычно используемую в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.
Какая ситуация в Херсонской области
В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.
Спецслужба также взяла на обработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами России и Белоруссии.
Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.
"Находки" СБУ на объектах УПЦ МП: смотрите фото
Что известно о последних обысках СБУ: главное
- Уже несколько недель Служба безопасности Украины проводит обыски в УПЦ МП. Сегодня СБУ провела обыски в соборе УПЦ МП в Борисполе.
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- 1 декабря СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.
- Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.