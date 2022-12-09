У результаті обшуків, працівники СБУ виявили 16 підозрілих осіб на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні. Серед них – чоловіки спортивної статури.

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Що виявила СБУ на об'єктах Московського патріархату

Правоохоронці зазначають, що вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку окупанти намагалися прорватися на Київ у лютому – березні цього року.

Наразі стосовно виявлених осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення. СБУ перевіряє їхню причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж обʼєкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

Яка ситуація на Херсонщині

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі.

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

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