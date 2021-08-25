Независимость не упала нам с неба, – Разумков на торжественном заседании Рады

Независимость Украины не упала с неба – наши предки заплатили очень высокую цену за свободу. Украинский народ доказал не только свое право на нее, но и способность ее защитить и сохранить.

Соответствующее заявление сделал глава Верховной Рады, выступая в сессионном зале, во время торжественного заседания 24 августа.

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Только тот, кто плохо знает нашу историю, может говорить, что Независимость упала нам с неба, что досталась нам почти бесплатно. Это не так,

– сказал спикер.

"Очень высокую цену платили наши предки за свободу. Такую же высокую цену сегодня продолжают платить наши современники, отдавая самое ценное, что есть у каждого человека, – свою жизнь", – продолжил он.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что Независимость – это не то, что можно получить в наследство или в подарок". Ее нельзя купить в супермаркете или на фондовом рынке".

Государство должно защищать Независимость

"Слуга народа" отметил, что государство должно защищать и охранять целостность Украины.

Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдообразование на Востоке нашей страны. Мы будем отстаивать территориальную целостность, даже если придется это делать один на один,

– добавил глава Совета.

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