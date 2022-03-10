В Нежине из-за обстрела "Ураганами" 2 человека погибли, 5 – травмированы

Российские оккупанты 10 марта обстреляли Нежин "Ураганами". Городской глава Александр Кодола сообщил, что 2 человека погибли, 5 – травмированы.

Обстрел произошел в 14:20. Взрыв повредил 40 метров теплотрассы. Сейчас продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей.

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Сегодня в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 5 раненых и 2 погибших. В 17-й школе, 25-м саду и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна,

– говорится в сообщении.

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Потери врага по состоянию на утро 10 марта: смотрите видео