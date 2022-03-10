Обстріл відбувся о 14:20. Вибух пошкодив 40 метрів теплотраси. Наразі тривають ремонтні роботи, аби повернути тепло в оселі місцевих жителів.

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Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 5 поранених та 2 загиблих. У 17-й школі, 25-у садочку та амбулаторії сімейної медицини № 6 в результаті вибуху пошкоджено вікна

– мовиться у повідомленні.

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