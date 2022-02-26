В Нежине объявили тревогу

В Нежине раздаются сирены оповещения. Местным жителям следует спрятаться в укрытии.

В течение ближайшего времени возможна воздушная атака на Нежин. Об этом заявил городской глава Александр Кодола.

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В каких районах города существует риск:

в районе Гуньки,

на улице Прилуцкой.

Силы ВСУ и теробороны защищают подходы к городу! Не паникуем,

– подчеркнул мэр.

Он призвал жителей быть начеку.

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