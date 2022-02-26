В Нежине объявили тревогу
26 февраля 2022 , 22:27Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
В Нежине раздаются сирены оповещения. Местным жителям следует спрятаться в укрытии.
В течение ближайшего времени возможна воздушная атака на Нежин. Об этом заявил городской глава Александр Кодола.
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В каких районах города существует риск:
- в районе Гуньки,
- на улице Прилуцкой.
Силы ВСУ и теробороны защищают подходы к городу! Не паникуем,
– подчеркнул мэр.
Он призвал жителей быть начеку.
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