Незнакомец внезапно напал на 20-летнюю девушку в Ровно: ударил ножом в живот

В Ровно неизвестный мужчина посреди улицы внезапно напал на 20-летнюю девушку и ударил ее ножом в живот. При этом нападающий не ограбил потерпевшую.

Инцидент произошел 27 сентября около 21:00 на улице Волынской Дивизии. Обо всем стало известно от медиков, которые оказывали девушке помощь.

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По данным правоохранителей, 20-летняя жительница Ровно, которая имеет проблемы со слухом и речью, возвращалась домой. По дороге ее неожиданно ударил ножом в живот неизвестный мужчина.

Пострадавшая сразу написала об этом своему товарищу – сурдопереводчику.

В каком состоянии находится девушка

После инцидента девушку госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики диагностировали у нее непроникающее ранение брюшной полости.



Незнакомец внезапно напал на 20-летнюю девушку / Фото Нацполиции

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Девушка обратилась в полицию с заявлением о совершении преступления. Сейчас по делу проводятся следственные действия и розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Правоохранители обратились с просьбой к гражданам, которые могли стать свидетелями нападения, сообщить любые детали об этом по спецлинии 102.