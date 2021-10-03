Как заявил белорусский диктатор в интервью, ему доложили о прибытии вооруженных людей из России. Произошло это, как только они пересекли границу.
Важно Зеленский к этому вовсе не причастен, – Лукашенко прокомментировал дело "вагнеровцев"
Информирования из Украины или России не было
Лукашенко назвал абсолютной ложью то, что о приезде "вагнеровцев" Лукашенко известил кто-то из украинского правительства.
Никто из украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы. Комитет государственной безопасности, который контролировал путь "вагнеровцев" от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил,
– подчеркнул самопровозглашенный президент.
Как происходило задержание вагнеровцев
По его словам, когда боевики заселились в гостиницу, Лукашенко дал команду их задержать. После этого о выдаче "вагнеровцев" попросила и Россия, и Украина. Он утверждает, что тогда пригласил своего старшего сына, который на тот момент работал в должности помощника президента по национальной безопасности, и послал его к задержанным, чтобы спросить, куда они хотят ехать.
Вероятный диалог Лукашенко со старшим сыном Виктором:
Виктор Лукашенко: Папа, они хотят в Россию.
Александр Лукашенко: Все? Там же, по-моему, 6 граждан Украины. Все хотят в Россию?
Виктор Лукашенко: Да.
Александр Лукашенко: Ты украинцам задавал вопросы?
Виктор Лукашенко: Они говорят: только в Россию.
Александр Лукашенко: Хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят.
После этого, как утверждает диктатор, сын Виктор отвез вагнеровцев в Россию. По дороге боевиков накормили и напоили, а те извинились и даже попросили еще когда-то приехать в Беларусь, но уже с туристическими целями
Сын мне позвонил, я говорю: мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все,
– сказал Лукашенко.
Что известно о вагнеровцах?Частная военная компания "Вагнера" – неофициальная военная организация, которая якобы не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Однако в СБУ отмечают, что это не просто "частная армия", а одно из подразделений на службе разведки Минобороны России. Среди членов группы СБУ обнаружила наемников, которые не только принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году, но и были ее инициаторами. На их совести уже немало преступлений, совершенных на территории Украины.
Задержание вагнеровцев: главное
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33 иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
- В СМИ появилась информация, якобы это была операция украинских спецслужб, однако она сорвалась из-за слива Офиса Президента. Украинская власть это отрицала.