Як заявив білоруський диктатор в інтерв'ю, йому доповіли про прибуття озброєних людей з Росії. Сталося це тільки-но вони перетнули кордон.

Важливо Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"

Інформування з України чи Росії не було

Лукашенко назвав абсолютною брехнею те, що про приїзд "вагнерівців" Лукашенка сповістив хтось з українського уряду.

Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував. Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях "вагнерівців" від кордону до готелю та у зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив,

– наголосив самопроголошений президент.

Як відбувалося затримання вагнерівців

За його словами, коли бойовики заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу "вагнерівців" попросила і Росія, і Україна. Він стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.

Ймовірний діалог Лукашенка зі старшим сином Віктором:

Віктор Лукашенко: Тату, вони хочуть до Росії.

Олександр Лукашенко: Всі? Там же, по-моєму, 6 громадян України було. Всі хочуть до Росії?

Віктор Лукашенко: Так.

Олександр Лукашенко: Ти українцям ставив питання?

Віктор Лукашенко: Вони кажуть: тільки до Росії.

Олександр Лукашенко: Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть.

Після цього, як стверджує диктатор, син Віктор відвіз вагнерівців до Росії. Дорогою бойовиків нагодували та напоїли, а ті вибачилися і навіть попросили ще колись приїхати до Білорусі, але вже з туристичними цілями

Син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все,

– сказав Лукашенко.

Що відомо про вагнерівців? Приватна військова компанія "Вагнера" – неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили Росії та не має юридичного статусу на її території. Однак у СБУ наголошують, що це не просто "приватна армія", а один з підрозділів на службі розвідки Міноборони Росії. Серед членів групи СБУ виявила найманців, які не лише брали активну участь у бойових діях на Донбасі у 2014 році, але й були її ініціаторами. На їхній совісті вже чимало злочинів, скоєних на території України.

Затримання вагнерівців: головне