Як заявив білоруський диктатор в інтерв'ю, йому доповіли про прибуття озброєних людей з Росії. Сталося це тільки-но вони перетнули кордон.
Важливо Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"
Інформування з України чи Росії не було
Лукашенко назвав абсолютною брехнею те, що про приїзд "вагнерівців" Лукашенка сповістив хтось з українського уряду.
Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував. Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях "вагнерівців" від кордону до готелю та у зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив,
– наголосив самопроголошений президент.
Як відбувалося затримання вагнерівців
За його словами, коли бойовики заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу "вагнерівців" попросила і Росія, і Україна. Він стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.
Ймовірний діалог Лукашенка зі старшим сином Віктором:
Віктор Лукашенко: Тату, вони хочуть до Росії.
Олександр Лукашенко: Всі? Там же, по-моєму, 6 громадян України було. Всі хочуть до Росії?
Віктор Лукашенко: Так.
Олександр Лукашенко: Ти українцям ставив питання?
Віктор Лукашенко: Вони кажуть: тільки до Росії.
Олександр Лукашенко: Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть.
Після цього, як стверджує диктатор, син Віктор відвіз вагнерівців до Росії. Дорогою бойовиків нагодували та напоїли, а ті вибачилися і навіть попросили ще колись приїхати до Білорусі, але вже з туристичними цілями
Син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все,
– сказав Лукашенко.
Що відомо про вагнерівців?Приватна військова компанія "Вагнера" – неофіційна військова організація, яка начебто не входить в регулярні збройні сили Росії та не має юридичного статусу на її території. Однак у СБУ наголошують, що це не просто "приватна армія", а один з підрозділів на службі розвідки Міноборони Росії. Серед членів групи СБУ виявила найманців, які не лише брали активну участь у бойових діях на Донбасі у 2014 році, але й були її ініціаторами. На їхній совісті вже чимало злочинів, скоєних на території України.
Затримання вагнерівців: головне
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. Пізніше їх повернули до Росії.
- У ЗМІ з'явилась інформація, нібито це була операція українських спецслужб, однак вона зірвалась через злив Офіс Президента. Українська влада це заперечила.