Ни в метро, ни в магазинах: россияне не могут использовать Apple Pay и Google Pay

24 февраля 2022 года Россия начала циничную войну против Украины. Реакция мира на эти события не заставила себя ждать. Многие российские банки попали под санкции стран Запада, и россияне предстали перед первыми трудностями.

Теперь россияне жалуются в социальных сетях, что они не могут расплатиться за проезд в метро и покупки в магазинах с помощью Google Pay и Apple Pay.

Обратите внимание Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ

У россиян возникают трудности с оплатой

Например, жители России сообщают, что оплата в Google Pay и Apple Pay не работает ни через турникеты, ни терминалы, ни в кассы. Есть данные, что это клиенты банка ВТБ, попавшего в санкционные списки.

Однако карты этого банка нельзя будет больше использовать из-за приложений американских техгигантов сообщали ранее. Однако проблемы с оплатой за проезд в метро возникали даже у тех пассажиров, которые являются клиентами банков вне санкций.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.