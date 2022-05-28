На Луганщине до сих пор осталось чуть более 40 тысяч человек. По словам Гайдая, почему они сделали выбор не эвакуироваться.

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Эвакуацию силой не проводят

Гайдай рассказал, что оставшиеся на Луганщине люди преимущественно находятся в укрытиях. Кто живет в подвалах, а кто - в бомбоубежищах. Да, мирные жители пытаются укрыться от вражеских обстрелов и не погибнуть.

Глава ОВА отметил, что здесь главное, что Россия проводит депортацию людей, а Украина – эвакуацию.

Мы не можем силой вытаскивать людей из их временных хранилищ и отправлять в другие области, где они будут жить мирной жизнью, без обстрелов, и где им волонтеры будут предоставлять бесплатно и крышу над головой, и еду, и вещи, и медицинское обеспечение,

– добавил глава ОВА.

Он отметил, что украинцы, выехавшие из Луганщины, могут дождаться победы нашего государства в безопасном месте или начать строить новую жизнь. Однако сейчас эвакуация с каждым днем происходит все труднее и труднее. Ведь количество вражеских обстрелов растет. В результате этого растут и разрушения.

Гайдай добавил, что кафиры полностью обстреливают трассу Лисичанск – Бахмут. Поэтому каждая поездка за людьми – это риск жизни водителей.

"Обстрелы постоянные. Обстреливаются все города. Даже вчера, когда привезли гуманитарные грузы в центр гуманитарной помощи в Лисичанске, к сожалению, был обстрел. Слава Богу, никто не пострадал, но две машины вышли из строя, здание повреждено", - заметил глава ОВА .

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Люди находятся в подвалах без воды и электричества

Гайдай подчеркнул, что российская армия обстреливает и гуманитарные центры, и больницы, и школы. Однако местные власти пытаются обеспечить людей, которые не захотели эвакуироваться, гуманитарными наборами, генераторами, павербанками, лекарствами, питьевой водой и т.д.

"Вся инфраструктура электроснабжения разбита полностью, также прекратили подавать газ, потому что тоже разбита инфраструктура. Поэтому люди находятся в подвалах без воды, без газа, без электричества и могут набрать воду только там, где мы поставили огромные вместимости, куда подвозим воду", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что в Северодонецк и Лисичанск привезут таблетки для фильтрации воды и специальные фильтры, чтобы была возможность пить даже из реки в случае критической необходимости.

Гайдай отметил, что людей, решивших не эвакуироваться, условно можно разделить на 3 категории.

Пожилые люди, которые говорят, что здесь родились, поэтому и умрут. Они не хотят никуда уезжать из своих родных домов.

Люди, которые пренебрегают собственной безопасностью. По словам Гайдая, они считают, что все снаряды пролетят мимо и их не тронут. Однако такие люди меняют свое мнение, когда в их дом прилетает вражеская авиабомба или видят тело своего убитого соседа, вышедшего за гуманитарным набором и попавшего под обстрел кафиров.

Люди, которые ждут "русского мира".

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Тем, кто ждет "русский мир", ничего не нужно

Гайдай отметил, что тех 2% мирных жителей, которые ждут "русский мир", к сожалению сработали прокремлевская пропаганда. В то же время кафиров ждут не бизнесмены или люди с приличной зарплатой.

Никогда человек, который начал зарабатывать деньги, увидел свет, поездил где-то по Европе, смог себе накопить какой-то капитал, приобрести автомобиль, сделать ремонт в квартире, то есть начал нормально жить, никогда не примет тот "русский мир". Потому что это – мародеры, убийцы,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что человек, увидевший мир, не будет подвергать самого себя полной изоляцией, ведь ему это не нужно. В то же время есть часть тех, кто не очень социально ответственен.

"Прослойка людей, которые не хотят ничего в этой жизни. Им не нужны какие-то Рим, Париж, Венеция. Им ничего не нужно вообще. Они ни о чем не мечтают, ничего не хотят достигать в этой жизни, просто плывут течением", - заметил Качи.

По его словам, сторонникам "русского мира" гораздо лучше вернуться в Советский Союз, ведь тогда было проще: пришел, отработал на какой-то работе, не важно хорошо или плохо, однако в конце месяца получил свою зарплату. Больше их ничего не интересует.

"И телевизор включить, потому что там расскажут, какие крутые, какие мощные, как будут грабить другие страны. И вот они сидят с пивом, с семечками перед телевизором в каких-то засаленных футболках, дырявых штанах, но их все полностью устраивает", – подчеркнул глава ОВА.

Гайдай подытожил, что именно таково и есть истинное лицо адепта "русского мира".

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