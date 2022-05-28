На Луганщині досі залишились трохи більше ніж 40 тисяч людей. За словами Гайдая, чомусь вони зробили вибір не евакуюватися.

До теми Сєверодонецьк під постійними обстрілами, але не оточений, – Гайдай

Евакуацію силоміць не проводять

Гайдай розповів, що люди, які залишилися на Луганщині, переважно перебувають в укриттях. Хтось живе у підвалах, а хтось – в бомбосховищах. Так, мирні жителі намагаються сховатись від ворожих обстрілів та не загинути.

Очільник ОВА зауважив, що тут головне те, що Росія проводить депортацію людей, а Україна – евакуацію.

Ми не можемо силоміць витягувати людей з їхніх тимчасових сховищ і відправляти в інші області, де вони будуть жити мирним життям, без обстрілів, і де їм волонтери будуть надавати безкоштовно і дах над головою, і їжу, і речі, і медичне забезпечення,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що українці, які виїхали з Луганщини, можуть дочекатися перемоги нашої держави у безпечному місці або ж почати будувати нове життя. Проте наразі евакуація з кожним днем відбувається все важче і важче. Адже кількість ворожих обстрілів збільшується. Внаслідок цього ростуть і руйнування.

Гайдай додав, що окупанти повністю обстрілюють трасу Лисичанськ – Бахмут. Тому кожна поїздка за людьми – це ризик для життя водіїв.

"Обстріли постійні. Обстрілюються всі міста. Навіть вчора, коли привезли гуманітарні вантажі в центр гуманітарної допомоги в Лисичанську, на жаль, був обстріл. Слава Богу, ніхто не постраждав, але дві машини вийшли з ладу, будівля пошкоджена", – зауважив голова ОВА.

Зауважте Одна з найважчих евакуацій: з Лисичанська вивезли 31 людину

Люди перебувають у підвалах без води та електрики

Гайдай наголосив, що російська армія обстрілює і гуманітарні центри, і лікарні, і школи. Проте місцева влада намагається забезпечити людей, які не захотіли евакуюватися, гуманітарними наборами, генераторами, павербанками, ліками, питною водою тощо.

"Вся інфраструктура електропостачання розбита повністю, так само припинили подавати газ, тому що теж розбита інфраструктура. Тому люди перебувають у підвалах без води, без газу, без електрики й можуть набрати воду тільки там, де ми поставили величезні місткості, куди підвозимо воду", – зазначив очільник ОВА.

Він наголосив, що в Сєвєродонецьк і Лисичанськ привезуть таблетки для фільтрації води та спеціальні фільтри для того, щоб була можливість пити навіть з річки у разі критичної необхідності.

Гайдай зазначив, що людей, які вирішили не евакуйовуватися, умовно можна розділити на 3 категорії.

Літні люди, які говорять, що тут народились, тож тут і помруть. Вони не хочуть нікуди їхати зі своїх рідних будинків.

Люди, які нехтують власною безпекою. За словами Гайдая, вони вважають, що всі снаряди пролетять повз і їх не зачеплять. Однак такі люди змінюють свою думку, коли в їхній будинок прилітає ворожа авіабомба або бачать тіло свого вбитого сусіда, який вийшов за гуманітарним набором і потрапив під обстріл окупантів.

Люди, які чекають на "русскій мір".

Цікаво "У наших школах – запах згарища": Гайдай показав моторошні фото у день Останнього дзвоника

Тим, хто чекає на "русскій мір", нічого не потрібно

Гайдай зауважив, що на тих 2% мирних жителів, які чекають "русскій мір", на жаль спрацювали прокремлівська пропаганда. Водночас окупантів чекають не бізнесмени чи люди з пристойною зарплатою.

Ніколи людина, яка почала заробляти гроші, яка побачила світ, поїздила десь по Європі, змогла собі накопичити якийсь капітал, придбати автомобіль, зробити ремонт у квартирі, тобто почала нормально жити, ніколи не прийме той "русскій мір". Тому що це – мародери, вбивці,

– наголосив очільник ОВА.

Він додав, що людина, яка побачила світ, не наражатиме сама себе на повну ізоляцію, адже їй це не потрібно. Водночас є частина тих, хто є не дуже соціально відповідальними.

"Прошарок людей, які не хочуть нічого в цьому житті. Їм не потрібні якісь Рим, Париж, Венеція. Їм нічого не потрібно взагалі. Вони ні про що не мріють, нічого не хочуть досягати в цьому житті, просто пливуть течією", – зауважив Гайдай.

За його словами, прихильникам "русского міра" набагато краще повернутись в Радянський Союз, адже тоді було простіше: прийшов, відпрацював на якійсь роботі, не важливо добре чи погано, однак наприкінці місяця отримав свою зарплатню. Більше їх нічого не цікавить.

"І телевізор увімкнути, тому що там розкажуть, які круті, які потужні, як будуть грабувати інші країни. І от вони сидять з пивом, з сємками перед тим телеком в якихось засалених футболках, дірявих штанах, але їх усе повністю влаштовує", – наголосив голова ОВА.

Гайдай підсумував, що саме таким і є справжнє обличчя адепта "русского міра".

Буде цікаво – бійці ЗСУ вибили окупантів з готелю "Мир" у Сєвєродонецьку: дивіться відео