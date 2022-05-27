Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він назвав цю евакуацію однією з найважчих, однак найпродуктивнішою.

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З Лисичанська евакуювали 31 людину замість 7

За словами очільника Луганщини, патрульні поліцейські вирушили до Лисичанська, аби вивезти на безпечнішу територію всього 7 людей. Вони заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися.

З Лисичанська вивезли 31 людину, зокрема 13 дітей / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Проте, коли правоохоронці прибули на місце, така кількість охочих їх не влаштувала. Вони почали розмовляти з іншими мешканцями міста та агітувати їх евакуюватися. Кілька годин вмовлянь дали свій результат, і в броньований автомобіль сіла аж 31 людина. Серед цієї групи було 13 дітей та жінка, яка днями перенесла інсульт. Її вже передали лікарям, аби вони допомогли їй одужати.

Гайдай зауважив, що іншим рейсом до Лисичанська прибула вантажівка з гуманітарним вантажем для тих, хто залишається вдома. Вона доїхала до місця призначення "не без пригод" – ударною хвилею в машині було пошкоджено лобове скло.

У вантажівці з гумвантажем ударною хвилею пошкодило лобове скло / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Голова ОВА подякував патрульній поліції Луганщини за допомогу в евакуації та не одне врятоване життя. "Наші люди – Герої", – підсумував Гайдай.

Останні новини про евакуацію

24 травня попри постійні обстріли вдалося евакуювати 2 цивільних з Білогорівки.

Напередодні 23 травня 18 людей намагалися евакуюватися мешканці Гірської громади, що на Луганщині. Росіяни обстріляли їх касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали та все-таки виїхали з небезпечної території.

22 травня на підконтрольну Україні територію вдалося прорватися частині автівок з евакуаційної колони на Запоріжжі. Окупанти 3 доби блокували виїзд машин біля Василівки. За цей час там зібралося близько тисячі автомобілів.

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