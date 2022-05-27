Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он назвал эту эвакуацию одной из самых трудных, но наиболее продуктивной.

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Из Лисичанска эвакуировали 31 человека вместо 7

По словам главы Луганщины, патрульные полицейские отправились в Лисичанск, чтобы вывезти на более безопасную территорию всего 7 человек. Они предварительно сообщили, что хотят эвакуироваться.

Из Лисичанска вывезли 31 человека, в том числе 13 детей / Фото из телеграмму Сергея Гайдая

Однако, когда стражи порядка прибыли на место, такое количество желающих их не устроило. Они начали разговаривать с другими жителями города и агитировать эвакуироваться. Несколько часов увещеваний дали свой результат, и в бронированный автомобиль села аж 31 человек. Среди этой группы было 13 детей и женщина, которая на днях перенесла инсульт. Ее уже передали врачам, чтобы они помогли ей поправиться.

Гайдай отметил, что другим рейсом в Лисичанск прибыл грузовик с гуманитарным грузом для тех, кто остается дома. Она доехала до места назначения "не без приключений" – ударной волной в машине было повреждено лобовое стекло.

В грузовике с резингрузом ударной волной повредило лобовое стекло / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Глава ОВА поблагодарил патрульную полицию Луганщины за помощь в эвакуации и не одну спасенную жизнь. "Наши люди – Герои", – подытожил Гайдай.

Последние новости об эвакуации

24 мая несмотря на постоянные обстрелы удалось эвакуировать 2 гражданских из Белогоровки .

Накануне 23 мая 18 человек пытались эвакуироваться жители Горной общины Луганщины. Русские обстреляли их кассетными снарядами. К счастью, люди не пострадали и все-таки уехали с опасной территории.

22 мая на подконтрольную Украине территорию удалось прорваться части автомобилей из эвакуационной колонны в Запорожье. Оккупанты 3 суток блокировали выезд машин возле Васильевки. За это время там собралось около тысячи автомобилей.

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