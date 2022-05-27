В частности, говорится о Луганской области, которая продолжает находиться под постоянными обстрелами российских оккупантов. Враг цинично уничтожает все, что ему на пути. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал кадры того, как выглядят школы Луганщины после атак россиян.

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Гайдай показал жуткие фото школ Луганщины

По его словам, украинские дети в Луганской области сегодня вместо последнего звонка слышат вражеские обстрелы. У школьников не было традиционного праздника.

Школьники, которых родители забрали в безопасность – смогли услышать последний звонок онлайн. Те дети, которые до сих пор остаются в бомбоубежищах области слушали канонаду. Дети на оккупированных территориях сегодня не смогли сказать по-украински – до встречи в сентябре!

– подчеркнул он.

Глава Луганской ОВА добавил, что наши дети теряют свои школьные годы, когда должны только получать знания и готовиться к взрослой жизни. Дети уже сейчас стали взрослыми, ведь у них украли детство.

Наши школы – это пустые кирпичные коробки, через разбитые окна дует ветер, запах пожарища, вместо парт – только металлические основания… на уцелевших досках застыло 23 февраля,

– с грустью написал Гайдай.

Напоследок подчеркнул, что все восстановят и вернут детям детство.

Разрушенные школы Луганской области / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Ситуация в Луганской области: последние новости

Российские военные продолжают беспощадно обстреливать Луганскую область. Только за сутки 26 мая кафиры 12 раз атаковали регион. А в Северодонецке местные не слышали тишины больше, чем полчаса, потому что кафиры наносят удары по нему непрерывно.

От российских обстрелов в сутки погибли 4 жителя старых районов Северодонецка. Двое из них – одновременно у многоэтажки.

В то же время воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили еще одну партию российских оккупантов . Те намеревались обстреливать территории под Северодонецком, но потерпели поражение.

При этом, по словам депутата Федора Вениславского , сейчас идет борьба за последние районы Луганщины. Он отметил, что вблизи Северодонецка и Лисичанская угроза велика, потому что захватчики взяли украинских защитников в полукольцо. Впрочем, добавил, что украинское военное командование будет рассматривать разные планы спасения жизни наших защитников.

Кстати, в утренней сводке Генштаба от 27 мая назвали направления, где сейчас ведутся самые сложные противостояния. Среди них – Бахмутский и Лиманский. Кафиры пытаются закрепить на этих направлениях свои успехи.