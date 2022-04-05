Ни о каких сотнях не говорится, – Ким о технике оккупантов в регионе
5 апреля 2022 , 12:41Читати новину українською
Виталий Ким подчеркнул, что ситуацию в Николаеве контролируют. Украинские власти понимают, сколько оккупанты имеют техники.
Идут бои, но ни о каких сотнях не говорится, там 15 – 20 единиц.
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В сети россияне показывают ролик, где Ким говорит о каких-то танках.
Это видео из моего кабинета, которого уже не существует, месячной давности,
– подчеркнул глава ОВА.
Чиновник добавил, что оккупанты разгоняют фейк о взятии Николаева за 3 дня. Однако их даже нет на подступах. Россияне ведут такую риторику намеренно, чтобы люди паниковали.