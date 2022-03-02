Ни о какой сдаче власти речь не идет, договорились, что стрелять не будем, – глава Сумской ОВА

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что ни о какой сдаче власти речь не идет. С оккупантами договорились, что не будут стрелять.

В частности, орки сказали, что введения российских войск не будет. 2 марта над городом украинский флаг.

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Украинское знамя на месте в Конотопе

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что 2 марта прошли переговоры с россиянами в Конотопе.

Разговор с россиянами в Конотопе уполномоченного от Сумской военной администрации длился около 12 минут.

Я был на громкой связи во время переговоров. Договоренность следующая: ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский – на месте,

– заявил Дмитрий Живицкий.

Политик объяснил, что существует договоренность, что ВСУ по оркам пока не будут стрелять и не будет взаимных провокаций.

"Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарных грузов", – написал глава Сумской областной военной администрации.

Он добавил, что для обеспечения безопасности в городе и контроля нашими добровольцами дополнительно будут установлены блок посты вглубь города Конотоп.



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