На оккупированной части Донбасса 2 апреля погиб от взрыва 5-летний мальчик. Пророссийские боевики в смерти ребенка обвинили ВСУ. Мол, украинские военные запустили беспилотник со взрывчаткой. В Украине опровергают фейк и уверяют: ни один беспилотник так далеко не летает.

Гибель ребенка прокомментировал и вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что заявления о причастности к смерти мальчика украинских военных – очередной вброс российской пропаганды.

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Город – в 15 километрах от линии разграничения

Простая вещь. Город от линии разграничения – более чем в 15 километрах. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения,

– пояснил Резников.

Распространяя такие фейки, вражеская сторона хочет "поднять градус" напряжения, якобы украинские защитники действуют против мирного населения. Министр считает, что таким образом Кремль хочет, чтобы "Штаты их увидели".

Арестович сообщил, что ребенок нашел взрывчатку во дворе

Ранее схожее мнение высказал и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он отметил, что вероятнее всего, что ребенок погиб, найдя в собственном дворе взрывное устройство. Поскольку сейчас это территория подконтрольная оккупантам, то очевидно, что и взрывчатку оставили именно они.

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