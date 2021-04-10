На окупованій частині Донбасу 2 квітня загинув від вибуху 5-річний хлопчик. Проросійські бойовики у смерті дитини звинуватили ЗСУ. Мовляв, українські військові запустили безпілотник з вибухівкою. В Україні спростовують фейк і запевняють: жоден безпілотник так далеко не літає.

Загибель дитини прокоментував і віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він наголосив, що заяви про причетність до смерті хлопчика українських військових – черговий вкид російської пропаганди.

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Місто – за 15 кілометрів від лінії розмежування

Проста річ. Місто від лінії розмежування – понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання,

– пояснив Резніков.

Поширюючи такі фейки, ворожа сторона хоче "підняти градус" напруження, начебто українські захисники діють проти мирного населення. Міністр вважає, що таким чином Кремль хоче, аби "Штати їх побачили".

Арестович повідомив, що дитина знайшла вибухівку у дворі

Раніше схожу думку висловив і речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він зазначив, що найімовірніше, що дитина загинула, знайшовши у власному дворі вибуховий пристрій. Оскільки наразі це територія підконтрольна окупантам, то, очевидно, що й вибухівку залишили саме вони.

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