Российские морские дроны не выполнили ни одной задачи: в ВМС рассказали о ситуации в море

Ни один российский морской беспилотник в этом сезоне не достиг поставленных целей из-за их полной ликвидации Силами обороны в акватории Черного моря. Во время последнего прямого боевого столкновения украинский дрон Sargan 3000 обстрелял и потопил беспилотный катер оккупантов.

Подробности сообщил в эфире пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Какова ситуация с российским присутствием в Черном море?

По словам Плетенчука, для защиты от украинских морских систем российские военные вынуждены задействовать все имеющиеся ресурсы, в частности боновые заграждения, наблюдательные посты и авиацию.

Он также отметил, что противник уже потерял примерно 30 процентов личного состава своего Черноморского флота.

За последний период вдвое сократились возможности по применению "Калибров", то есть фактически крылатых ракет. На данный момент можно констатировать, что у россиян в строю в акватории остаются два надводных корабля, являющихся носителями крылатых ракет, и две подводные лодки,

– рассказал представитель ВМС ВСУ.

Военный подчеркнул, что запусков крылатых ракет с подводных лодок в последнее время не зафиксировано.

Изменение угрозы в Черном море и уничтожение инфраструктуры

По словам Дмитрия Плетенчука, угроза для гражданского судоходства сформировалась еще в июле, однако корабли и авиация Черноморского флота России больше не играют в этом ключевой роли. Основным средством атаки врага остаются именно беспилотники.

Систематические удары по российской военной инфраструктуре в оккупированном Крыму позволяют существенно снизить возможности оккупантов в воздушном пространстве над акваторией.

"Они там присутствуют, присутствуют постоянно. И, конечно, это представляет для нас опасность – и для гражданской навигации, и для нашей деятельности в море. Поэтому снижение их возможностей очень важно для всех нас. Особенность российской авиации в том, что они вынуждены удерживать ее в операционной зоне. Это дает возможность применять ее в большем объеме, а нам – до нее дотянуться", – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее состоялся первый в истории бой морских беспилотников. Тогда украинский аппарат Sargan 3000 с помощью автоматической турели калибра 12,7 миллиметра успешно поразил вражеский беспилотный катер в Черном море.